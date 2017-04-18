قانون بكركي... هل طوته الاعوام الخمسة؟

ما بين عامي 2011 و2013 وبعد الإجتماع الماروني الموسّع في بكركي المخصص لمناقشة قانون جديد للإنتخابات بعد رفض قانون الستين، إنبثقت لجنة مصغّرة تضم ّممثلين عن التيار والقوات والكتائب والمردة، إجتمعت على مدى سنة ونصف تقريبا ًمرات ٍعدة بهدف التوصّل الى قانون موحّد وشارك في إجتماعاتها النائب بطرس حرب والوزير السابق زياد بارود.
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