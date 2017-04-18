تقارير نشرة الاخبار
18 نيسان 2017
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قانون بكركي... هل طوته الاعوام الخمسة؟

قانون بكركي منذ 5 أعوام: من يتذكره وأين أصبح؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون الانتخاب, لبنان,بكركي,قانون بكركي منذ 5 أعوام: من يتذكره وأين أصبح؟
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ما بين عامي 2011 و2013 وبعد الإجتماع الماروني الموسّع في بكركي المخصص لمناقشة قانون جديد للإنتخابات بعد رفض قانون الستين، إنبثقت لجنة مصغّرة تضم ّممثلين عن التيار والقوات والكتائب والمردة، إجتمعت على مدى سنة ونصف تقريبا ًمرات ٍعدة بهدف التوصّل الى قانون موحّد وشارك في إجتماعاتها النائب بطرس حرب والوزير السابق زياد بارود.
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