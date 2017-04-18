قراءة على الخارطة في نتائج استفتاء تركيا

في قراءة نتائج الاستفتاء أكثر من ملاحظة

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LBCI News Lebanon

تقلبات في المزاج التركي في بعض المناطق حسب ما تبيّنه بعض الأرقام والوقائع التي ظهرت في الاستفتاء على الدستور، لذلك فإن اردوغان لن يكون مطمئنا تماما الى ما ستحمله الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2019...