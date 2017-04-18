أخبار دولية
18 نيسان 2017
18/04/2017 12:54:02
قراءة على الخارطة في نتائج استفتاء تركيا
في قراءة نتائج الاستفتاء أكثر من ملاحظة
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LBCI News Lebanon
تقلبات في المزاج التركي في بعض المناطق حسب ما تبيّنه بعض الأرقام والوقائع التي ظهرت في الاستفتاء على الدستور، لذلك فإن اردوغان لن يكون مطمئنا تماما الى ما ستحمله الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2019...
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