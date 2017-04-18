أخبار دولية
18 نيسان 2017
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قراءة على الخارطة في نتائج استفتاء تركيا

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تقلبات في المزاج التركي في بعض المناطق حسب ما تبيّنه بعض الأرقام والوقائع التي ظهرت في الاستفتاء على الدستور، لذلك فإن اردوغان لن يكون مطمئنا تماما الى ما ستحمله الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2019... 
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