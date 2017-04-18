نقابتا المستشفيات والاطباء استنكرت الاعتداءات على الأطباء والممرضين

استنكرت نقابة المستشفيات ونقابة الاطباء في بيان، "الاعتداءات المتكررة التي تطال المستشفيات والعاملين فيها من أطباء وممرضين وغيرهم والتي كان آخرها الاعتداء الذي تم في قسم طوارىء مستشفى الزهراء الجامعي".

وأشار البيان الى أنه "نظرا لخطورة هذه الحادثة التي تتكرر في المستشفيات بدون أي رادع، حيث تنتهك حرمتها من قبل أفراد يفتقدون للاخلاق ولمبدأ احترام جميع العاملين فيها، ومن يسهر على سلامة المرضى، متسلحين بالعنف والسلاح"، وناشدت النقابتان "القضاء لاتخاذ الاجراءات الرادعة وانزال العقوبات في حق المعتدين خصوصا أنهم معروفون كي يكونوا عبرة لمن يحاول اللجوء الى مثل هذه الاساليب المرفوضة".

كما طالبتا "القوى الامنية بتأمين الحماية اللازمة للمستشفيات ان كان من خلال اقامة نقاط دائمة في محيط المستشفيات او تلبية نداءاتها عند حصول اي اعتداء والحضور بسرعة."