منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة إلى طهران

منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة غادر الى بطولة غرب آسيا بطهران

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LBCI News Lebanon

غادرت بعثة منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة (تحت ال16 سنة) فجر الثلاثاء الى العاصمة الايرانية طهران للمشاركة في بطولة غرب آسيا السابعة التي ستقام بين 19 و23 نيسان الجاري بمشاركة خمس دول وهي لبنان،العراق، ايران،سوريا والأردن.

وتضم البعثة: سليم فوال(رئيساً)،باتريك لحود(ادارياً)،مارك قزح(مديراً للفريق)،فينكو باكيتش(مدرباً)،شفيق طه(مساعداً للمدرب)،جورج سعد(حكماً دولياً)،شربل بلان(معالجاً فيزيائيا)،هيثم كركي(لوجستياً)،جاد الاعور،محمد الخطيب،حبيب الديك،عمر الجنّون،رودولف سعادة،يانيس حلبي،جبرايل سماحة،مارك خويري،ريان زين زنبقة،اندريو كوبلي،يوسف خياط،اندريه جونيور تنوري وايليوس سعد(لاعبين).

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وكان في وداع البعثة في مطار رفيق الحريري الدولي نائب رئيس الاتحاد رامي فواز والامين العام المحامي شربل ميشال رزق ومدير المنتخبات الوطنية ياسر الحاج. وتمنى الأمين العام المحامي رزق للبعثة التوفيق في البطولة الاقليمية والتأهل الى بطولة آسيا ومواصلة الانجازات المحققة من قبل منتخبات كافة الفئات والأندية في المحافل الخارجية وناقلاً تحيات رئيس الاتحاد بيار كاخيا وعائلة اللعبة.

يشار الى أن منتخبين اثنين من المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا سيتأهلان للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام لاحقاً العام الجاري. ​

برنامج البطولة وفي ما يلي برنامج البطولة بتوقيت بيروت:



