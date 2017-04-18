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18 نيسان 2017
18/04/2017 14:24:10
ترقبوا المباراة الاولى بين الرياضي والحكمة في ربع النهائي من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بعد قليل مباشرة عبر الـLB2
ترقبوا المباراة الاولى بين الرياضي والحكمة في ربع النهائي من XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بعد قليل مباشرة عبر الـLB2
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LBCI News Lebanon
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