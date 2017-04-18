بالصور- إهدنيات الربيع...بداية مشرقة لصيف 2017

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رحبت إهدن بزوارها في نهاية الأسبوع الماضي، ضمن نشاطات إهدنيات فصل الربيع.فقصد الزوار معرض Space Birds & Butterflies لأغرب أنواع الطيور، أما بالنسبة إلى سوق الأكل، فقد لقي إقبالاً كبيراً.أما الصغار، تباروا ليجدوا البيضة الذهبية ضمن نشاط Eggciting Easter.ولم تقتصر النشاطات على النهار فحسب فليالي إهدن لا مثيل لها، إذ تجمّع الزوار في ساحة الميدان التي تشكل إرث إهدن السياحي مستمتعين بالـ Midan Open Air Party الذي نظم بالتعاون مع Ehden Spirit.علاوةً على ذلك، تجمعت نهار الاثنين 17 نيسان نحو 150 سيارة خاصّة بالـ Offroad من مختلف المناطق اللبنانية، عند نقطة الصليب في حرج إهدن، ضمن نشاط 4x4 Gathering & BBQ الذي نظم بالتعاون مع Ehden Sprit.