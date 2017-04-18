هذه تفاصيل الهجوم أمام دير سانت كاترين في سيناء...

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قُتل شرطي وأصيب 3 في هجوم مسلح استهدف حاجزاً أمنياً قرب دير سانت كاترين الأثري في جنوب سيناء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية.وأعلنت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها على فايسبوك إنّ "عدداً من الأشخاص المسلحين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد الأكمنة الأمنية بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بالحاجز الأمني".وأضافت أنّ القوات "تبادلت إطلاق النيران حتى تمت السيطرة على الموقف وإصابة بعض المسلحين وإجبارهم على الفرار. وترَكَ أحدهم السلاح الناري بحوزته وهي بندقية آلية والعديد من الطلقات حتى يتمكّن من تهريب العناصر المصابة".وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين.وأوضحت أن الشرطة تواصل جهودها لملاحقة وضبط مرتكبي الهجوم، في حين أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.ويقع دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء على بعد حوالي 500 كلم شرق القاهرة. وهو مزار سياحي يقصده آلاف السياح من الأجانب والمصريين سنوياً.