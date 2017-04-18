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18 نيسان 2017
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فريق الرياضي يتقدم ١-٠ في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على الحكمة بنتيجة 77-65

فريق الرياضي يتقدم ١-٠ في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على الحكمة بنتيجة 77-65 Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتقدم,الرياضي,فريق,
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فريق الرياضي يتقدم ١-٠ في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على الحكمة بنتيجة 77-65
 
 
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