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18 نيسان 2017
18/04/2017 16:07:24
فريق الرياضي يتقدم ١-٠ في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على الحكمة بنتيجة 77-65
فريق الرياضي يتقدم ١-٠ في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على الحكمة بنتيجة 77-65
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LBCI News Lebanon
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