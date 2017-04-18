ريال مدريد يجتاز بايرن في مباراة مثيرة للجدل !

ريال وبايرن في ربع نهائي دوري ابطال أوروبا لكرة القدم

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LBCI News Lebanon

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد لبلوغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 4-2 على ضيفه بايرن ميونيخ بعد وقت اضافي في مباراة مثيرة للجدل تحكيميا اليوم الثلاثاء.

وتفوق ريال مدريد 6-3 في مجموع مباراتي دور الثمانية. وسجل سيرجيو راموس هدفا غريبا بالخطأ في مرماه ليدفع المواجهة الى وقت إضافي بعدما كان روبرت ليفاندوفسكي افتتح التسجيل لبايرن من ركلة جزاء وعادل رونالدو النتيجة.

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وشتت مارسيلو مرتين الكرة من على خط المرمى لصالح ريال مدريد وفعل جيروم بواتنغ الأمر ذاته مع بايرن في مباراة مثيرة تغير مسارها بعد طرد ارتورو فيدال لاعب الفريق الألماني لحصوله على الانذار الثاني.

وجاءت البطاقة الحمراء قاسية.وعادل رونالدو النتيجة لريال مدريد 2-2 في الشوط الاضافي الاول عندما أحرز هدفه 100 في دوري الأبطال على الرغم من وجوده في موقف تسلل واضح كما أظهرت الاعادة التلفزيونية قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية بينما اضاف ماركو اسينسيو الهدف الرابع للعملاق الاسباني.