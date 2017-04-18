قانون جديد للانتخابات قبل 15 أيار!

أبلغت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل صحيفة "الأخبار" أن "قضية قانون الانتخابات ليست في ملاحظات على قانون ما، بل في تحديد الصيغة المقبولة، وبعدها تأتي الملاحظات. ولا يبدو أن صيغة التأهيلي مقبولة".

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وجزمت المصادر بأن المهلة الفاصلة عن 15 أيار ستشهد اتفاقاً على قانون جديد للانتخابات، "لن يكون وفق التأهيلي". ورداً على سؤال، قالت المصادر إن صيغة النسبية في 15 دائرة (المشروع الذي اتفقت عليه الأحزاب المسيحية في بكركي قبل 4 سنوات) مرفوضة من المستقبل، قائلة إن "مشروع النسبية في 6 دوائر قد يكون هو الحل".