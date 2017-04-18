موضوع قانون الانتخابات...مكانك راوح

أكدت مصادر سياسية مطّلعة على سير المداولات في ماخص موضوع قانون الانتخابات أننا ما زلنا ندور في الحلقة المفرغة التي تُطيح الصيغة تلوَ الأخرى""، والدليل على ذلك "عدم دعوة مجلس الوزراء حتى الساعة إلى الانعقاد، مع أن وظيفة الحكومة في هذه المرحلة هي الانكباب على دراسة القانون".

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وأشارت المصادر لصحيفة "الاخبار" إلى أن "كلّ القوى يتلطى بعضها خلف البعض الآخر حتى لا تظهر وكأنها هي المعرقل". أما المشكلة الأكبر، بحسب المصادر، فهي في عدم التوافق حتى على إقرار الخطوط العامة للقانون الجديد انطلاقاً من صيغة التأهيل، لتشكّل معبراً لأي تمديد محتمل.