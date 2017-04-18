حواط لا الجميّل

يؤكد مسؤولون كتائبيون أن رئيس اللائحة المناوئة للائحة التيار والقوات في حال اعتماد قانون باسيل الأخير في دائرة بعبدا ــــ جبيل ــــ المتن ــــ كسروان لن يكون النائب سامي الجميّل بل رئيس بلدية جبيل زياد حواط، بحسب "".