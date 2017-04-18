صحف اليوم
18 نيسان 2017
18/04/2017 23:29:53
حواط لا الجميّل
رئيس اللائحة المناوئة للائحة التيار والقوات هل يكون رئيس بلدية جبيل زياد حواط ؟
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LBCI News Lebanon
يؤكد مسؤولون كتائبيون أن رئيس اللائحة المناوئة للائحة التيار والقوات في حال اعتماد قانون باسيل الأخير في دائرة بعبدا ــــ جبيل ــــ المتن ــــ كسروان لن يكون النائب سامي الجميّل بل رئيس بلدية جبيل زياد حواط، بحسب "
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