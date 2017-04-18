صحف اليوم
18 نيسان 2017
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حواط لا الجميّل

رئيس اللائحة المناوئة للائحة التيار والقوات هل يكون رئيس بلدية جبيل زياد حواط ؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار زياد حواط,جبيل ,رئيس اللائحة المناوئة للائحة التيار والقوات هل يكون رئيس بلدية جبيل زياد حواط ؟
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حواط لا الجميّل
يؤكد مسؤولون كتائبيون أن رئيس اللائحة المناوئة للائحة التيار والقوات في حال اعتماد قانون باسيل الأخير في دائرة بعبدا ــــ جبيل ــــ المتن ــــ كسروان لن يكون النائب سامي الجميّل بل رئيس بلدية جبيل زياد حواط، بحسب "الاخبار".
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