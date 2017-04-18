قانون الانتخاب على "صفيح ساخن"...وبري يفعّل أنشطته

نقلت أوساط رئيس المجلس النيابي لصحيفة "المستقبل" أنّه بدأ بتفعيل أنشطته ولقاءاته المتصلة بملف القانون الانتخابي بشكل تصاعدي في محاولة لتزخيم المشاورات الجارية بين الأفرقاء حيال هذا الملف، فبرزت سلسلة لقاءات عقدها بري خلال العطلة شملت كلاً من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمعاون السياسي لأمين عام "حزب الله" حسين خليل، قبل أن يستأنفها أمس بلقاء كل من نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان وعضو "اللقاء الديموقراطي"النائب غازي العريضي الذي شدد إثر اللقاء على كون المرحلة "مفصلية وخطيرة ينبغي معها التعاون للوصول جميعاً إلى توافق حول قانون انتخابات جديد نذهب على أساسه الى إجراء الانتخابات النيابية"، مع الإعراب عن التمسك بقانون يؤمن التنوع والتعدد والشراكة في مقابل نبذ التحريض الطائفي والمذهبي والاستعلاء والاستقواء والعناد في مقاربة هذا الملف.