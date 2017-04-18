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18 نيسان 2017
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التحكم المروري: قتيل و3 جرحى نتيجة حادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد صيدا باتجاه صور مفرق انصارية

التحكم المروري: قتيل و3 جرحى نتيجة حادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد صيدا باتجاه صور مفرق انصارية Lebanon, news ,lbci ,أخبار جرحى,قتيل,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: قتيل و3 جرحى نتيجة حادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد صيدا باتجاه صور مفرق انصارية
 
 
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