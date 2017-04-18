بنس: واشنطن تعمل مع حلفائها للضغط على كوريا الشمالية

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي اليوم أن واشنطن ستعمل مع حلفائها والصين لممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية لكنه أضاف أن أميركا ستدحر أي هجوم "برد ساحق".
وكان بنس يتحدث على متن حاملة الطائرات رونالد ريجان والتي تخضع حاليا لعملية صيانة دورية سلفا في ميناء يوكوسوكا باليابان.
وأوضح بنس أيضا ان الولايات المتحدة ستحمي حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي حيث تخوض الصين نزاعا مع عدة دول في جنوب شرقي أسيا حول حقوق الملكية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن أمله في التوصل إلى حل سلمي للمشكلة النووية لكوريا الديمقراطية رافضاً التعليق على احتمال توجيه ضربة عسكرية لبيونغ يانغ.
وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية إنه لن يتصرف مثل الإدارات السابقة التي كانت تعلن ماذا ستفعل لأن كوريا الشمالية تمكنت من خداع الرئيس السابق باراك أوباما والفوز عليه.