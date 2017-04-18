صحف اليوم
18 نيسان 2017
18/04/2017 23:55:40
باسيل تبلغ رسميا الموافقة على مشروعه الانتخابي
مصادر وزير الخارجية جبران باسيل...
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LBCI News Lebanon
أكدت مصادر قريبة من وزير الخارجية جبران باسيل لـ
"الجمهورية"
إنه تبلغ رسميا موافقة المعارضين الأساسيين على مشروعه الانتخابي التأهيلي (الرقم 2) الأخير، لكن هذه الموافقة حتى الساعة ليست موقعة خطيا، إلا أنّه رغم ذلك يعتبرها "رسمية".
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