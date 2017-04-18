باسيل تبلغ رسميا الموافقة على مشروعه الانتخابي

أكدت مصادر قريبة من وزير الخارجية جبران باسيل لـإنه تبلغ رسميا موافقة المعارضين الأساسيين على مشروعه الانتخابي التأهيلي (الرقم 2) الأخير، لكن هذه الموافقة حتى الساعة ليست موقعة خطيا، إلا أنّه رغم ذلك يعتبرها "رسمية".