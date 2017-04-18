صحف اليوم
18 نيسان 2017
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باسيل تبلغ رسميا الموافقة على مشروعه الانتخابي

مصادر وزير الخارجية جبران باسيل... Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون الانتخاب,باسيل,مصادر وزير الخارجية جبران باسيل...
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باسيل تبلغ رسميا الموافقة على مشروعه الانتخابي
أكدت مصادر قريبة من وزير الخارجية جبران باسيل لـ "الجمهورية" إنه تبلغ رسميا موافقة المعارضين الأساسيين على مشروعه الانتخابي التأهيلي (الرقم 2) الأخير، لكن هذه الموافقة حتى الساعة ليست موقعة خطيا، إلا أنّه رغم ذلك يعتبرها "رسمية". 
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