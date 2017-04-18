لاجئون من جنوب السودان يطلقون أعضاء من بعثة الأمم المتحدة بالكونغو

أعلن مسؤول بالأمم المتحدة ان مئة لاجئ غير مسلح من جنوب السودان في شرق الكونغو أطلقوا 13 من أفراد بعثة المنظمة الدولية لحفظ السلام بعد أن احتجزوهم رهائن.

وأبلغ دانيال رويز مدير مكتب الأمم المتحدة في جوما رويترز أن هؤلاء اللاجئين من بين 530 شخصا يقيمون في قاعدة مونيجي خارج جوما منذ أن فروا من جنوب السودان في أغسطس آب الماضي.

ومعظمهم مقاتلون سابقون موالون لريك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان وخاضوا اشتباكات مع قوات الرئيس سلفا كير منذ يوليو تموز 2016.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن حوالي ثلاثة ملايين من مواطني جنوب السودان رحلوا بسبب العنف في بلدهم في أكبر موجة نزوح عبر الحدود في أفريقيا منذ عمليات الإبادة الجماعية في رواندا في 1994 .