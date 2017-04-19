مسؤول أميركي يعلن تأجيل اجتماع بالبيت الأبيض لبحث اتفاق باريس للمناخ

أعلن مسؤول بالإدارة الأميركية الثلاثاء تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده في البيت الأبيض لمستشاري الرئيس دونالد ترامب للمساعدة في تحديد ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ.

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وكان من المقرر أن يجتمع بعض من كبار مستشاري ترامب ومنهم وزير الطاقة ريك بيري ومدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت يوم الثلاثاء لمناقشة الكيفية التي يتعين على ترامب اتباعها للتعامل مع اتفاق المناخ الصادر عام 2015.

وأوضح المسؤول بالبيت الأبيض أن الاجتماع ألغي لأن "بعض المسؤولين يسافرون اليوم"، مؤكداً انه سيعاد جدولة الاجتماع لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

ويهدف الاتفاق الذي وافقت عليه قرابة 200 دولة في باريس في عام 2015 إلى الحد من حرارة كوكب الأرض وذلك من خلال إجراءات منها خفض ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري. وبموجب الاتفاق تعهدت الولايات المتحدة بخفض انبعاثاتها بنحو 26 إلى 28 في المئة من مستويات 2005 بحلول عام 2025.