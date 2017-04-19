أسرار الصحف 19-04-2017

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المستقبليقالإنّ خلية أزمة شُكّلت في مصرف لبنان لمناقشة تداعيات العقوبات الأميركية الجديدة التي ستُفرَض على شخصيات وشركات تابعة لـ"حزب الله" ولحلفاء له لبحث سبل تحييد المصارف اللبنانية عن هذه العقوبات والتأكيد على التزامها المعايير الدولية.اللواءتبيّن أن نقاشات كانت قد برزت داخل حزب قوي بشأن الخيارات الرئاسية، لم تكن جميعها تدعم الخيار الذي اعتمد!قرّر تيار سياسي اتباع نهج مغاير للمرحلة السابقة لوقف التداعيات الشعبية بين مناصريه وبعض حلفائه الأبعدين.وصفت شخصية نيابية مشروع التأهيل الطائفي بأنه سيُنتج مجلساً أشبه "بمجلس المبعوثين" في عهدي السلطنة والانتداب؟الجمهوريةيتردّد أن قراراً قضائياً يتعلّق بإيرادات عامة قد صدر على عكس ما تشتهيه بعض الجهات، ولم يتم الإعلان عن مضمون القرار حتى الآن.يُشكِّك سفير أوروبي في أن الرئيس السوري إرتكب مجزرة غاز السارين في إدلب ويقول إن ذلك بَعيد كل البعد عن العقل والمنطق.سألت أوساط سياسية ما الذي تغيَّر حتى تُصبح الهيئات الإقتصادية غير رافضة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بعدما كانت من أوائل المنتقدين لإقرارها؟البناءتوقفت أوساط سياسية عند زيارة الرئيس أمين الجميّل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للتباحث معه في مستجدات قانون الانتخابات النيابية، والمديح الذي كاله الأول للثاني، متسائلة ما إذا كان الجميّل الأب غير راض عن أداء نجله سامي في هذا الملفّ، أم أنّ هدف الزيارة انتخابي لتأمين مقعد للأخير وبعض مرشحي "الكتائب" وسط التحالف القائم بين التيار الوطني الحرّ وحزب "القوات"، والذي سينسحب على الكثير من الداوئر الانتخابية، وبالتالي إيجاد موطئ قدم لـ"الكتائب" ضمن هذا التحالف ولو مرحلياً؟