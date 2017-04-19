مراسم حرق جثمان ملك تايلاند الراحل 26 تشرين الاول

أعلن مسؤول حكومي اليوم ان مراسم حرق جثمان ملك تايلاند الراحل بوميبون ادولياديج ستجرى في 26 تشرين الأول مضيفا أن جنازة الملك ستجرى على مدار خمسة أيام.

وتأكيد موعد حرق الجثمان يضع إطارا زمنيا لتتويج الملك ماها فاجيرالونجكورن الذي اعتلى العرش في ديسمبر كانون الأول لكن تتويجه الرسمي توقف لحين إجراء جنازة والده.

ويقول مراقبون سياسيون إن تتويج الملك الجديد سيبدأ رسميا في أعقاب فترة حداد مدتها عام ويجب أن تتبعها انتخابات عامة بعد ذلك.

وتوفي الملك بوميبون في أكتوبر تشرين الأول 2016 عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وأنهت وفاته فترة حكم دامت سبعة عقود.