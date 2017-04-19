أمن وقضاء
19 نيسان 2017
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ولدت طفلتها ورمتها في أحد مستوعبات النفايات في الدورة

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ولدت طفلتها ورمتها في أحد مستوعبات النفايات في الدورة

 

أوقفت مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية المدعوة ص. ح. (مواليد عام 1982، سورية الجنسية) لاقدامها بتاريخ 22/6/2016، على رمي طفلتها الحديثة الولادة داخل أحد مستوعبات النفايات في محلّة الدورة، وذلك في الليلة التي ولدتها فيها، في إحدى مستشفيات طرابلس. بالتحقيق معها، اعترفت بأنها تخلّصت من طفلتها كونها نتيجة علاقة غير شرعية، وقد ساعدها في ذلك والدتها وشقيقتها، وهما:

-              ف. م. (مواليد عام 1957، سورية)

-              م. ح. (مواليد عام 1986، سورية

وأوقفتا أيضاً بجرم المشاركة في رمي الطفلة، التي لم يعثر لها على أثر.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص .

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