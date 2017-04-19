استعدوا...الحرارة تتخطى الـ 30 درجة

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يستمر الاستقرار الجوي والطقس الربيعي اليوم وفي الايام المقبلة، والحرارة المتوقعة اليوم وغدا معتدلة بينما ترتفع بشكل ملحوظ أواخر الاسبوع لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.الأربعاء 19/4/2017:طقس مستقر ربيعي مشمس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 23 درجة.الخميس 20/4/2017:طقس مستقر ربيعي مشمس مع استقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 24 درجة.الجمعة 21/4/2017:طقس مستقر مشمس وحار مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بسبب تدفق رياح دافئة من فوق شمال افريقيا وتتراوح الحرارة ساحلا بين 17 و 30 درجة.