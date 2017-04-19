استعدوا...الحرارة تتخطى الـ 30 درجة

يستمر الاستقرار الجوي والطقس الربيعي اليوم وفي الايام المقبلة، والحرارة المتوقعة اليوم وغدا معتدلة بينما ترتفع بشكل ملحوظ أواخر الاسبوع لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.
الأربعاء 19/4/2017:
طقس مستقر ربيعي مشمس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 23 درجة.
الخميس 20/4/2017:
طقس مستقر ربيعي مشمس مع استقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 24 درجة.
الجمعة 21/4/2017:
طقس مستقر مشمس وحار مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بسبب تدفق رياح دافئة من فوق شمال افريقيا وتتراوح الحرارة ساحلا بين 17 و 30 درجة.
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