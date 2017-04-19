مقتل 5 اشخاص يشتبه بانتمائهم الى القاعدة في ضربتين جويتين في اليمن

قتل 5 اشخاص يشتبه بانتمائهم الى الفرع اليمني لتنظيم القاعدة في غارتين نفذتهما طائرتان من دون طيار في جنوب وشرقي اليمن الغارق في نزاع مسلح، بحسب ما افادت الاربعاء مصادر عسكرية وكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر ان طائرة من دون طيار يرجح انها اميركية استهدفت آلية في مديرية ميفعة في محافظة شبوة الجنوبية ما أدى الى مقتل شخصين يشتبه بانتمائهما الى جماعة "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب".

واشارت الى ان غارة أخرى بعد فترة وجيزة من الغارة الاولى استهدفت سيارة في منطقة الجلال شرق مأرب في شرق اليمن ما أدى الى مقتل ثلاثة اشخاص يشتبه ايضا بانتمائهم الى التنظيم ذاته، وتدمير السيارة.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني ، ضرباتها ضد التنظيم. واكدت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) انه تم تنفيذ اكثر من سبعين غارة جوية في اليمن منذ نهاية شباط.