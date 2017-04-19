أخبار دولية
19 نيسان 2017
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فقدان 11 شخصا بعد غرق سفينة شحن قبالة ساحل القرم

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فقدان 11 شخصا بعد غرق سفينة شحن قبالة ساحل القرم

 

أعلنت وزارة الطوارئ في شبه جزيرة القرم اليوم أن سفينة شحن متجهة من روسيا إلى تركيا غرقت قبالة شواطئها في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وفقد 11 من

أفراد طاقمها.

 

وذكرت الوزارة أن السفينة (جيروي أرسينالا) التي ترفع علم بنما أرسلت نداء استغاثة عندما تم تحديد مكانها على بعد 14 ميلا بحريا قبالة ساحل القرم.

 
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 ونقلت وكالة إنترفاكس عن مسؤولين روس في مجال النقل قولهم إن السفينة، التي ورد أنها أبحرت من ميناء خيرسون  في جنوب أوكرانيا، انقسمت إلى نصفين خلال عاصفة قوية وغرقت.

 

أوضحت وزارة الطوارئ في بيان إن ما لا يقل عن ست سفن وطائرة هليكوبتر تشارك في عملية البحث والإنقاذ لكن الرياح العاتية والمياه المتلاطمة تعليق مهامها.

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