جنبلاط يغرّد على خط طيران الشرق الأوسط

هذا ما غرد به جنبلاط عن طيران المديل ايست

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LBCI News Lebanon

غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على " تويتر" عن طيران المديل ايست وقال :"إن طيران الشرق الأوسط فخر للبنان ومن أهم الأسباب الادارة النشيطة وأهم شيء الحفاظ عليها وعدم المساومة مع السموم المحيطة. "

وأضاف:" في هذا السياق فإن دعم حاكم مصرف لبنان لطيران الشرق الأوسط نموذج تعاون بناء لذلك أبعدوا أيضاً السموم المحيطة."

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