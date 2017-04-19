جنبلاط يغرّد على خط طيران الشرق الأوسط

غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على " تويتر" عن طيران المديل ايست وقال :"إن طيران الشرق الأوسط فخر للبنان ومن أهم الأسباب الادارة النشيطة وأهم شيء الحفاظ عليها وعدم المساومة مع السموم المحيطة. "
وأضاف:" في هذا السياق فإن دعم حاكم مصرف لبنان لطيران الشرق الأوسط نموذج تعاون بناء لذلك أبعدوا أيضاً السموم المحيطة."
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