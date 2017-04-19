تقارير نشرة الاخبار
19 نيسان 2017
Back

جنبلاط يغرّد على خط طيران الشرق الأوسط

هذا ما غرد به جنبلاط عن طيران المديل ايست Lebanon, news ,lbci ,أخبار طيران الشرق الاوسط ,جنبلاط ,هذا ما غرد به جنبلاط عن طيران المديل ايست
episodes
غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على " تويتر" عن طيران المديل ايست وقال :"إن طيران الشرق الأوسط فخر للبنان ومن أهم الأسباب الادارة النشيطة وأهم شيء الحفاظ عليها وعدم المساومة مع السموم المحيطة. "
وأضاف:" في هذا السياق فإن دعم حاكم مصرف لبنان لطيران الشرق الأوسط نموذج تعاون بناء لذلك أبعدوا أيضاً السموم المحيطة."
الإعلان

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً