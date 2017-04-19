مقتل 6 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في مدينة حلب

انفجار في حي صلاح الدين في حلب في خلال مسيرة تشييع يوقع قتلى وجرحى

Lebanon, news ,lbci ,أخبار جرحى, قتلى , حلب ,عبوة ,انفجار في حي صلاح الدين في حلب في خلال مسيرة تشييع يوقع قتلى وجرحى

LBCI News Lebanon

قتل 6 اشخاص وجرح آخرون الاربعاء اثر انفجار عبوة ناسفة في احد احياء مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أورد التلفزيون السوري الرسمي .

الإعلان

وافاد التلفزيون في شريط اخباري عاجل عن "ارتقاء 6 شهداء واصابة 32 بانفجار عبوة ناسفة في حي صلاح الدين" الذي يسيطر عليه الجيش السوري بالكامل منذ خروج مقاتلي المعارضة من المدينة في كانون الاول الماضي.

فرنسا: سنقدم دليلا على استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميا​​ئية

من جهة أخرى، اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إن الاستخبارات الفرنسية ستقدم دليلا في الأيام المقبلة على أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد استخدمت أسلحة كيميائية في هجوم في الرابع من نيسان.

