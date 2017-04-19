بالفيديو: نجوى كرم تتغلّب على حزنها.. فهل ستتخلّى عن ملابس الحداد السوداء؟

كيف تغلّبت نجوى كرم على حزنها

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LBCI News Lebanon

توجّهت الأنظار نحو شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم في الحلقة الأولى من العروض المباشرة من برنامج Arabs Got Talent، وهو ظهورها الأول إعلامياً بعد وفاة شقيقها الراحل نقولا كرم، فغابت عن النشاطات الفنية لحوالي شهرين. ففي الأسابيع الماضية فضّلت الفنانة نجوى كرم أن تكون إلى جانب عائلتها في هذا الوضع الأليم فطلبت من الصحافة إحترام خصوصيتها.

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ولكن في لقاء مصوّر مع برنامج ET بالعربي، أجابت نجوى كرم على سؤال كيف تغلّبت على حزنها بالقول "ما في غير الإيمان والصلاة بيقدروا يخلّوك تتخطى كل الصعوبات.. هذا أصعب كأس مرّ علينا في حياتي".

وحول إمكانية تخلّيها عن ملابس الحداد السوداء، أكدت نجوى كرم أن الملابس السوداء لا تُعيد الاحبة، وأضافت "قالت لي والدتي: إذا كان هذا اللون يعيد ما فقدناه لجعلنا لون أسناننا أسود".