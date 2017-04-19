بالفيديو: إبن سميرة سعيد يكشف ذكرياته مع والدته.. شاهدوا طرافته!

شاهدوا طرافة شادي إبن سميرة سعيد في هذا الفيديو

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LBCI News Lebanon

أعادت الفنانة سميرة سعيد نشر مقتطفات من ظهورها في برنامج "ميكس ميوزيك" برفقة إبنها شادي، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

وسردت الفنانة سميرة سعيد أن إبنها شادي كان لا يُخبر أصدقاءه أنها والدته بل يكتفي بالقول بأنها تقوم بتربيته، وهو الأمر الّذي اكتشفته خلال حفل عيد ميلاده منذ سنوات طويلة.

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أمّا شادي فكشف أنه من محبّي موسيقى الترانس وهو من شجّع والدته سميرة سعيد على إدخالها إلى العالم العربي من خلال أغنية "عايزة اعيش". ولكن شادي ينزعج من صوت الموسيقى العالي خلال تمرين والدته لصوتها فيصبح عاجزاً عن التركيز على دراسته.

وكشفت الفنانة سميرة سعيد أن إبنها شادي يقوم بتقليد حركاتها بطريقة طريفة جداً تُخرجها من الإنسجام في الغناء.

شاهدوا طرافة شادي إبن سميرة سعيد في هذا الفيديو.

Funny Interview with Shady 1 ❤ #MixMusic A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Apr 17, 2017 at 4:58pm PDT