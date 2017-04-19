سلامة لعون: لدى المصرف المركزي الامكانات للمحافظة على الاستقرار النقدي

عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا سلسلة لقاءات، تناولت مواضيع سياسية ومالية واقتصادية، إضافة إلى متابعة عون التطورات السياسية والاتصالات القائمة للاتفاق على قانون انتخابي جديد.

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وفي هذا السياق، التقى الرئيس عون وزير الزراعة غازي زعيتر، حيث جرى تناول التطورات الراهنة وأوضاع وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى عدد من المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها.

وعرض عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأوضاع المالية في البلاد. وأكد سلامة أن "لدى المصرف المركزي الامكانات للمحافظة على الاستقرار النقدي في البلاد".

وبحث عون وسلامة "المعلومات المتوافرة حول اعداد الكونغرس الاميركي مسودة لتعديل قانون العقوبات المالية الأميركية بحق أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين".

كما استقبل الرئيس عون، في حضور وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وفدا ضم الوزير السابق عدنان القصار وعادل القصار ووجيه البزري وحسن حجيج ومروان صالح.

واطلع الوفد عون على "التطورات المتعلقة بتنفيذ مشروع "ايدن باي" في محلة الرملة البيضاء، بعد القرار الذي اتخذه مجلس شورى الدولة بالسماح مجددا باستئناف العمل في تشييد المشروع".

وأعطى عون توجيهاته إلى الجهات المختصة "لدرس ملاحظات الوفد"، مشددا على "أهمية تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء بالتنسيق مع الأجهزة القضائية المعنية".