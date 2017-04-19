بنك بيروت يطلق تطبيق الـiMobile الجديد

أحدث تطبيق يجب أن تحمّله على هاتفك ليس إنستاغرام ولا سنابشات... بل الـiMobile من بنك بيروت! فقد أطلق بنك بيروت تطبيق الـiMobile، لتسهيل إنجاز المعاملات المصرفية عبر الإنترنت وتقديم تجربة فريدة من نوعها لزبائنه. إذا كنت لا تزال تتّبع زيارات المصرف التقليديّة، آن الأوان لتغيير عاداتك!

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من أهمّ ميزات الـiMobile أنّه يحمي سرّيّة وخصوصيّة المستخدمين؛ كما أنّه يمكّنهم من إدارة حساباتهم بسهولةٍ وبدون تكلفةٍ إضافيّةٍ. لقد أضاف بنك بيروت مؤخّرًا تحديثات متنوّعة للـiMobile، فأصبح بإمكانك أن:

- تفعّل حسابك الإلكتروني بواسطة تطبيق الـ iMobile ، بدون أن تقصد أحد فروع المصرف.

- تكتشف تجربةٍ إلكترونيّةٍ مميّزةٍ، ذات تصميم بسيطٌ وأنيقُ! إذ طوّر بنك بيروت تصميم الـ iMobile ، لتصبح أقسامه واضحة واستخداماته سهلة.

- تطّلع على النقاط الـمكتسبة cashback بواسطة هاتفك الخليوي.

- تحوّل أموالٍ من حسابك في بنك بيروت إلى أيّ حسابٍ آخر، حتّى لو لم يكن صاحب هذا الأخير زبون بنك بيروت.

- تحوّل أموالٍ إلى أيّ شخصٍ – حتّى لو لم يكن زبون بنك بيروت، ليستلمها من أيّ صرّاف آلي لبنك بيروت أو نقاط بيع BOBFINANCE . فهل سبق ونسيت محفظتك في البيت وكنت بحاجةٍ ماسّةٍ إلى المال؟ كلّ ما عليك فعله هو أن تحوّل المبلغ الذي تحتاجه وتسحبه نقداً من أقرب صرّاف آليّ بواسطة الـ iMobile !