بري أحال الموازنة للجنة المال:السلسلة مدرجة على جدول اعمال جلسة 15 ايار

بري يكشف عن تقدم النسبية الكاملة

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LBCI News Lebanon

أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب في لقاء الاربعاء النيابي أنه تسلم اليوم مشروع الموازنة وأحاله على الفور الى لجنة المال والموازنة للبدء بدراسته.

وأكد بري أن السلسلة ليست في مشروع الموازنة بل مدرجة على جدول اعمال جلسة ١٥ أيار المقبل.

هذا وأوضحت مصادر نيابية للـLBCI أن وقف عمل المجلس النيابي لا ينطبق على عمل اللجان النيابية التي تبقى تعمل بانتظام.

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من جهة أخرى، أكد النواب في لقاء الاربعاء النيابي ان صيغة النسبية الكاملة هي التي اصبحت متقدمة على غيرها.

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وفي هذا السياق، اوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من عين التينة ان الاعتراض على مشروع التأهيل جاء من غيرهم وقال:"طرحنا نحو ٦ صيغ للنسبية الكاملة بامكانهم ان يختاروا أياً منها فالوقت لم يعد متاحاً ولا يمكن البدء من الصفر لإيجاد قانون".