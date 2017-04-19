امتنعت عن إزالة شعر جسدها... فماذا حصل بعد سنة؟

امتنعت عن إزالة شعر جسدها لمدة سنة كاملة

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LBCI News Lebanon

قرّرت مدونة اللياقة البدنية الأميركية مورغان ميكيناس الإمتناع عن إزالة شعر جسدها وذلك في سياق حملة أطلقتها لتشجيع الجمال الطبيعي.



وأطلقت مورغان حملة" Why I don't shave" أو "لماذا امتنعت عن حلق شعر جسدي؟" على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بحيث نشرت صورًا يظهر فيها الشعر في منطقتي الساقين والإبطين.

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كذلك، نشرت مورغان مقطع فيديو على قناتها على موقع يوتيوب شرحت فيه السبب الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار.



وذكرت مورغان أنّ عملية إزالة الشعر تستغرقها وقتًا طويلاً لذلك قررت التوقف عنها منذ سنة.



وأضافت مورغان أن هدفها إلهام الفتيات لفعل الأشياء التي تدفعهنّ للشعور بالراحة ولديها أكثر من 40 ألف متابع على إنستغرام.

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