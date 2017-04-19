آخر الأخبار
19 نيسان 2017
19/04/2017 06:25:14
مصادر نيابية للـLBCI : وقف عمل المجلس النيابي لا ينطبق على عمل اللجان النيابية التي تبقى تعمل بانتظام
مصادر نيابية للـLBCI : وقف عمل المجلس النيابي لا ينطبق على عمل اللجان النيابية التي تبقى تعمل بانتظام
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,نيابية,مصادر,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً