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19 نيسان 2017
19/04/2017 07:14:39
علي فياض من عين التينة : الاعتراض على مشروع التأهيل جاء من غيرنا وطرحنا نحو ٦ صيغ للنسبية الكاملة بامكانهم ان يختاروا أياً منها فالوقت لم يعد متاحاً ولا يمكن البدء من الصفر لإيجاد قانون
علي فياض من عين التينة : الاعتراض على مشروع التأهيل جاء من غيرنا وطرحنا نحو ٦ صيغ للنسبية الكاملة بامكانهم ان يختاروا أياً منها فالوقت لم يعد متاحاً ولا يمكن البدء من الصفر لإيجاد قانون
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LBCI News Lebanon
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