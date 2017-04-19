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19 نيسان 2017
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علي فياض من عين التينة : الاعتراض على مشروع التأهيل جاء من غيرنا وطرحنا نحو ٦ صيغ للنسبية الكاملة بامكانهم ان يختاروا أياً منها فالوقت لم يعد متاحاً ولا يمكن البدء من الصفر لإيجاد قانون

علي فياض من عين التينة : الاعتراض على مشروع التأهيل جاء من غيرنا وطرحنا نحو ٦ صيغ للنسبية الكاملة بامكانهم ان يختاروا أياً منها فالوقت لم يعد متاحاً ولا يمكن البدء من الصفر لإيجاد قانون Lebanon, news ,lbci ,أخبار التينة,فياض,
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علي فياض من عين التينة : الاعتراض على مشروع التأهيل جاء من غيرنا وطرحنا نحو ٦ صيغ للنسبية الكاملة بامكانهم ان يختاروا أياً منها فالوقت لم يعد متاحاً ولا يمكن البدء من الصفر لإيجاد قانون
 
 
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