علي فياض من عين التينة : الاعتراض على مشروع التأهيل جاء من غيرنا وطرحنا نحو ٦ صيغ للنسبية الكاملة بامكانهم ان يختاروا أياً منها فالوقت لم يعد متاحاً ولا يمكن البدء من الصفر لإيجاد قانون