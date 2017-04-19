كريستيانو رونالدو يحطّم رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ كرة القدم!

سجّل اللاعب البرتغالي ومهاجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم كرة القدم

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LBCI News Lebanon

سجّل اللاعب البرتغالي ومهاجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم كرة القدم.



وسجّل رونالدو في المباراة التي جمعت فريقي ريال مدريد الإسباني والفريق الألماني بايرن ميونخ يوم الثلاثاء 3 أهداف من أصل 4 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد بنتيجة 4-2 لصالح ريال مدريد لتنتهي مواجهتا الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 للفريق عينه، ويكون بذلك قد تأهل الفريق الإسباني إلى المرحلة النصف النهائية.



ومع هذه المباراة، يصبح رونالدو أول لاعب يسجّل أكثر من 100 هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.