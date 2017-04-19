وداعاً للكينوا... الفريكة تحصد لقب أفضل طعام صحيّ!

الفريكة تتغلّب على الكينوا...

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LBCI News Lebanon

سمعنا كثيرًا في خلال الأعوام الأخيرة عن حبوب الكينوا التي حازت على لقب "الطعام المثالي" أو الـ"Superfood" وذلك لأنّها غنيّة بالمغذيات.

لكن بعد دراسات عدّة وتحاليل مكثّفة، وجد الباحثون أنّ حبوب الفريكة هي اليوم في صدد انتزاع لقب "الطعام المثالي" من الكينوا وأيّ حبوب أخرى.

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الفريكة معروفة منذ مئات السنين، وهي حبوب القمح الأخضر المشوي الذي تم حصاده قبل جفافه، وهو لا يزال في ذروة الغنى بالمواد الغذائية.

كانت هذه الحبوب منسية، وازداد الحديث عنها في الآونة الأخيرة نظرًا لفوائدها الكثيرة على الصحة.

أما السؤال الذي يُطرح فهو التالي: الفريكة أو الكينوا؟

الكينوا حبوب خالية من الغلوتين، أما الفريكة فليست خالية من الغلوتين، لأنّها نوع من أنواع القمح.

هذا وتحتوي الفريكة على ضعف كميّة البروتينات والألياف التي نجدها في الكينوا.

كما تُعدّ الفريكة الخيار الأفضل للأشخاص المصابين بمرض السكري.