تحديث ثوري من "غوغل إيرث"... تعرّفوا إلى أبرز مزاياه

كيف سيبدو "غوغل إيرث" بحلّته الجديدة؟

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LBCI News Lebanon

يبدو أنّ "غوغل إيرث" تستعدّ لتغيير جذري، إذ أعلنت خدمة الصور عبر الأقمار الصناعية والصور الثلاثية الأبعاد للمباني عن تحديث ثوري يزيد التجربة التفاعلية للمستخدمين.

وأُدخلت إلى النسخة الجديدة ميزة أطلق عليها اسم "فوياجر" (أو المسافر) ستسمح للمستخدمين استكشاف أماكن لم يسمعوا بها من قبل.

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وسيتمكّن المستخدم أيضًا من الذهاب في جولات إرشادية موجّهة إلى أماكن مثيرة للاهتمام، ومشاهدة فيديوهات بتقنية 360 درجة وصور جولات افتراضية من Street View.

هذا وتتمتع خدمة "غوغل إيرث" بمساراتٍ ستُريكَ أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في مدن العالم مثل طوكيو ولندن ومكسيكو سيتي.

وستتوفر النسخة الجديدة من "غوغل إيرث" عبر محرك البحث "Chrome" وأنظمة تشغيل "أندرويد" وعبر "iOS" ومحركات البحث الأخرى.