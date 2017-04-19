ايران تعطل خدمة الاتصالات الصوتية لشبكة "تلغرام"

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امر القضاء الايراني بوقف خدمة الاتصالات الصوتية لشبكة التواصل الاجتماعي "تلغرام" التي يستخدمها عشرات الملايين من الاشخاص، كما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية.وقال وزير الاتصالات الايراني محمود واعظي في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق" الاربعاء "اعطينا التصريح لخدمة تلغرام للاتصالات الصوتية المجانية التي بدأت الجمعة لكن المسؤولين في القضاء امروا باغلاقها".ولم يذكر القضاء اي توضيحات حول هذا الاجراء.واكد رئيس "تلغرام" بافل دوروف "في ايران هناك 40 مليون مستخدم لتلغرام وخدمة الاتصالات الصوتية توقفت بالكامل (...) بامر من القضاء".