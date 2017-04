.. Will Never get Bored of playing Dress-up with my Great #Friend & Amazing #Designer @missakhajiavedikian ❣ This time in a custom-made #WeddingDress for #Sévanna in #Zafafian #Movie 👰 Scroll for more pics 📸

A post shared by Aimée Sayah إيميه الصيّاح (@aimeesayah) on Apr 18, 2017 at 9:54am PDT