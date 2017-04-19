بالصور- مسابقة غريبة للفوز بسيّارة... التقبيل لمدّة 50 ساعة!

مسابقة تتطلب من المشتركين فيها وضع شفتيهم على السيارة لمدّة 50 ساعة

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LBCI News Lebanon

تُنظّم محطة راديو "KISS FM " مسابقة تتطلب من المشتركين فيها وضع شفتيهم على السيارة لمدّة 50 ساعة في ولاية تكساس الأميركية.



وشارك 20 شخصًا في مسابقة " Kiss a Kia " وذلك بهدف ربح سيارة من طراز كيا. ونُقلت أحداث المسابقة مباشرة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

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وبعدما بدأت المسابقة بمشاركة 20 شخصًا، انخفض عدد المتسابقين إلى 11 وذلك بسبب عوامل عدة أجبرت البعض على الإنسحاب.



وتتضمّن المسابقة استراحة لمدة 10 دقائق في كل ساعة والشخص الذي يستمر لمدة 50 ساعة يفوز بالسيارة.



وبعد مرور كل ساعة، يجب على المتسابقين تبديل أماكنهم وإذا بقي أكثر من شخص واحد حتى النهاية، يتم سحب اسم الفائز عشوائيًا في القرعة.

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