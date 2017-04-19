فستان الزفاف هذا نال أكبر نسبة إعجاب على إنستغرام

فستان زفاف حصل على أكثر نسبة إعجاب أو لايكات على إنستغرام.

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LBCI News Lebanon

بعدما حصلت صورة المغنية العالمية بيونسيه التي نشرتها لتعلن عن خبر حملها بتوأم على أكثر من 7 ملايين إعجاب على موقع إنستغرام، أتت صورة فستان الزفاف هذا لتنافسها.



إذ أعلنت مجلّة " Allure " أن الفستان التي ارتدته الشابة الاندونيسية إنتان أزاهرا حصل على أكثر نسبة إعجاب أو لايكات على إنستغرام.

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وتميّز حفل الزفاف بجو ملوكي وأطلت العروس بفستانٍ ضخمٍ بحبات من اللؤلؤ الأبيض.



ويتمتّع الفستان الذي ارتدته إنتان من تصميم المصمم إيفان غوناوان بأكمام طويلة وشفافة مزخرفة كما تميّز بطيّات عدّة وبذيل طويل جدًا.



ولم يقتصر حفل الزفاف على ارتداء العروس لهذا الفستان الذي يشبه فساتين الأميرات بل قامت إنتان بتبديله واختارت فستانًا أحمر اللون ارتدته خلال الحفلة.

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