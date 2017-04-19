كرة السلة: فوز مستحق للبنان على العراق

بطولة غرب آسيا للناشئين في كرة السلة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسيا, سلة. غرب,كرة,بطولة غرب آسيا للناشئين في كرة السلة

LBCI News Lebanon

استهل منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة (تحت ال16 سنة) مبارياته في بطولة غرب آسيا السابعة التي تستضيفها العاصمة الايرانية طهران حتى 23 نيسان الجاري بفوزه المستحق على نظيره العراقي وبنتيجة 68-56 وبفارق 12 نقطة .

وجاءت نتيجة الارباع كالاتي (19-15) (30-35) (54-46) (68-56). ونجح منتخب وطن الارز في تخطي خصمه العراقي محققاً فوزه الاول في بداية مشواره في البطولة الاقليمية المؤهلة الى بطولة آسيا.

الإعلان

وسيواجه لبنان نظيره الاردني عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الخميس. هذا وتشارك في البطولة خمس دول وهي لبنان،العراق، ايران،سوريا والأردن.

يشار الى أن منتخبين اثنين من المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا سيتأهلان للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام لاحقاً العام الجاري.​