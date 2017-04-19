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19 نيسان 2017
19/04/2017 09:42:42
عم تتزايد حوادث السير بلبنان وعم ترتفع بشكل كبير أعداد ضحايا هالحوادث...الأسباب كتيرة بس بضل على رأسها السرعة...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ السرعة_مقبرة
عم تتزايد حوادث السير بلبنان وعم ترتفع بشكل كبير أعداد ضحايا هالحوادث...الأسباب كتيرة بس بضل على رأسها السرعة...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ السرعة_مقبرة
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LBCI News Lebanon
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