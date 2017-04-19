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19 نيسان 2017
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عم تتزايد حوادث السير بلبنان وعم ترتفع بشكل كبير أعداد ضحايا هالحوادث...الأسباب كتيرة بس بضل على رأسها السرعة...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ السرعة_مقبرة

عم تتزايد حوادث السير بلبنان وعم ترتفع بشكل كبير أعداد ضحايا هالحوادث...الأسباب كتيرة بس بضل على رأسها السرعة...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ السرعة_مقبرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلبنان,السير,حوادث,تتزايد,
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عم تتزايد حوادث السير بلبنان وعم ترتفع بشكل كبير أعداد ضحايا هالحوادث...الأسباب كتيرة بس بضل على رأسها السرعة...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ السرعة_مقبرة
 
 
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