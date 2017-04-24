7 حركات سهلة للتخلص من دهون الوجه

دهون الوجه مشكلة تعاني منها النساء وتسبب انتفاخاً في الوجه والذقن.

إذا كنتِ تعانين من وجه سمين جداً وتحلمين بالحصول على وجه أنحف وملامح ظاهرة أكثر، ما عليكِ سوى أنّ تقومي بهذه الحركات تماماً كما في الفيديو أدناه للتخلّص من الدهون في وجهك والتمتع بإطلالة مشرقة.

الحركة الأولى: قومي بشد ابتسامتكِ لمدّة 10 ثوانٍ و10 مرّات في اليوم.

الحركة الثانية: اضغطي على رأسكِ لمدّة 10 ثوانٍ و10 مرّات في اليوم.

الحركة الثالثة: شدّي محيط عينيكِ لمدّة 5 ثوانٍ و5 مرّات في اليوم.

الحركة الرابعة: اغمضي عينيكِ وشدّي لمّدة 10 ثوانٍ.

الحركة الخامسة: قومي بحركة فمّ السمكة لمدّة 20 ثانية و10 مرّات في اليوم.

الحركة السادسة: ضعي يديكِ تحت ذقنكِ وشدي بهما خديكِ إلى الأعلى لمدّة 60 ثانية 3 مرّات يومياً.

الحركة السابعة: شدّي عنقكِ إلى الأعلى وارجعي رأسكِ إلى الخلف لمدة 15 ثانية لمدة و20 مرّة في اليوم.