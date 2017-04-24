تكريم إعلاميين وصحافيين في الملتقى الاعلامي العربي...

أطلقت الكويت أعمال الملتقى الإعلامي العربي في دورته الرابعة عشر تحت عنوان "الإعلام... حياة"، الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وفي اليوم الاول من المؤتمر، تناولت الجلسات مواضيع متنوعة بشأن الاعلام المكتوب والاعلام الالكتروني والثقافة الاعلامية والشهرة الاعلامية مع تطور مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة الى مواضيع تتعلق بمستقبل الاعلام والقضايا الاجتماعية التي يعاني منها العالم العربي أجمع، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين إضافة إلى أصحاب مؤسسات إعلامية متنوعة واعلاميين وأكاديميين عرب، ووفدٍ يضمّ ٢٤ طالباً واستاذاً يمثلون كلية الاعلام بفرعيها الأول والثاني في الجامعة اللبنانية.
وتم تكريم إعلاميين وصحافيين من مختلف الدول العربية، بينهم الاعلامية اللبنانية راغدة شلهوب.
يذكر أن الملتقى الإعلامي العربي تأسس عام 2003 بهدف تطوير الخطاب الإعلامي العربي وتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية ويعقد العديد من الأنشطة في مختلف الدول العربية، ويعد عضوًا مراقبًا في اللجنة الدائمة للإعلام ومجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية.