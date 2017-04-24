تكريم إعلاميين وصحافيين في الملتقى الاعلامي العربي...

انطلاق اعمال الملتقى الإعلامي العربي في الكويت

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LBCI News Lebanon

أطلقت الكويت أعمال الملتقى الإعلامي العربي في دورته الرابعة عشر تحت عنوان "الإعلام... حياة"، الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.



وفي اليوم الاول من المؤتمر، تناولت الجلسات مواضيع متنوعة بشأن الاعلام المكتوب والاعلام الالكتروني والثقافة الاعلامية والشهرة الاعلامية مع تطور مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة الى مواضيع تتعلق بمستقبل الاعلام والقضايا الاجتماعية التي يعاني منها العالم العربي أجمع، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين إضافة إلى أصحاب مؤسسات إعلامية متنوعة واعلاميين وأكاديميين عرب، ووفدٍ يضمّ ٢٤ طالباً واستاذاً يمثلون كلية الاعلام بفرعيها الأول والثاني في الجامعة اللبنانية.

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