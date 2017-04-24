بو عاصي اوقف عقد مشروع الرصد السكاني...وهكذا جاء الرد

مؤتمر صحافي لبيار بو عاصي

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي انه لا يمكن الاستمرار بالعقد لمشروع الرصد السكاني، مؤكدا الحرص على المال العام.



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واضاف:" اتخذت القرار بوقف العمل بالبرنامج المتعلق بالمتعاقدين في الوزارة واقول للاشخاص المؤتمين على البرنامج: يعطيكن العافية". وقال بو عاصي في مؤتمر صحافي:"بعد اعادة تقييم شاملة لهذا البرنامج اتضح لنا أنه لن يستطيع ان يقوم بالخدمة التي أنشئ من أجلها لان مدته انتهت ولم يعد صالحا".واضاف:" اتخذت القرار بوقف العمل بالبرنامج المتعلق بالمتعاقدين في الوزارة واقول للاشخاص المؤتمين على البرنامج: يعطيكن العافية".

وما ان اعلن الوزير قراره، حتى اقفل المعتصمون التابعون لمشروع "الرصد السكاني" ابواب وزارة الشؤون الاجتماعية، ورفضوا فتح الابواب حتى يمدد الوزير عقودهم حتى شهر كانون الاول مهددين باقفال مراكز الشؤون في المناطق كافة.

وأعلن المعتصمون بعد لقاء ابو عاصي، أنه أبلغهم أن قراره غير قابل للنقاش، ولم يمانع بايجاد آلية جديدة، وحوّل الموضوع لغرفة التجارة، واشاروا الى أن قرار التصعيد سيتخذ بعد التشاور.