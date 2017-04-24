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24 نيسان 2017
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اقفال ابواب وزارة الشؤون الاجتماعية من قبل المعتصمين التابعين لبرنامج "الرصد السكاني" الذي اوقفه الوزير

اقفال ابواب وزارة الشؤون الاجتماعية من قبل المعتصمين التابعين لبرنامج "الرصد السكاني" الذي اوقفه الوزير Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاجتماعية,الشؤون,وزارة,ابواب,اقفال,
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اقفال ابواب وزارة الشؤون الاجتماعية من قبل المعتصمين التابعين لبرنامج &quot;الرصد السكاني&quot; الذي اوقفه الوزير
 
 
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