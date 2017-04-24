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24 نيسان 2017
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بالصور - الدفاع المدني يعمل على اطفاء النيران التي اندلعت جراء اشعال الاطارات امام مدخل وزارة الطاقة

بالصور - الدفاع المدني يعمل على اطفاء النيران التي اندلعت جراء اشعال الاطارات امام مدخل وزارة الطاقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعمل,المدني,الدفاع,بالصور,
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بالصور - الدفاع المدني يعمل على اطفاء النيران التي اندلعت جراء اشعال الاطارات امام مدخل وزارة الطاقة
 
 
 
 
 
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