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24 نيسان 2017
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التحكم المروري: اعتصام لاصحاب الشاحنات على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة في المحلة

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التحكم المروري: اعتصام لاصحاب الشاحنات على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
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