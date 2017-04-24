أخبار فنية
24 نيسان 2017
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تغريدة أغضبت نوال الزغبي وأخرجتها عن طورها.. ما مضمونها؟

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تغريدة أغضبت نوال الزغبي وأخرجتها عن طورها.. ما مضمونها؟
تصل مئات التغريدات إلى النجمات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقد يكون بعضها مستفزّاً وهذا الأمر أغضب النجمة نوال الزغبي وأخرجها عن طورها، فما كان مضمون التغريدة؟
في التفاصيل، تلقّت الفنانة نوال الزغبي تغريدة ساخرة تعليقاً على تكثيف إطلالاتها الإعلامية في الفترة الأخيرة وجاء فيها "نوال الزغبي لازم تدخل غينيس بوك كأكثر فنانة عملت لقاءات هالفترة"، وتابعت "ما خلّت شاشة وإذاعة يعتبوا عليها. بحسّ إذا بفتح الميكروويف رح لاقيها عم تعمل لقاء".
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وردّاً على هذه التغريدة، خرجت الفنانة نوال الزغبي عن صمتها وردّت "مش عاجبك فيك تعمل بلوك هيك انتو بترتاحوا وبتريحوا". وختمت نوال التغريدة بوسم #ذكاء_فاحش بالإضافة إلى بعض الوجوه التعبيريّة الضاحكة.
 
 
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